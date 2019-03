Rui Pinto liga jornais

O hacker Rui Pinto esta hoje as capas dos jornais, onde estão ainda o Primeiro-ministro e a sua cataplana, cozinhada ontem no programa de Cristina Ferreira, e Marcelo Rebelo de Sousa, em Angola. O Correio da Manhã dá destaque ao homem que aguarda a decisão final sobre a extradição para Portugal depois de ter colaborado no caso que ficou conhecido como ‘Football Leaks’. O jornal adianta que a França já ofereceu protecção ao português. “Ficheiros guardam informações de pessoas muito influentes”, garante o detido, citado em letras garrafais por este órgão de comunicação.

No JN, além do caso de Rui Pinto, que recorreu da decisão de extradição e que afirma que é um caso de vida ou morte, o jornal destaca o facto de serem os portugueses a pagarem mais por um carro novo. Os impostos justificam as diferenças até 5.000 euros nos modelos mais vendidos.

Destaque ainda para uma pequena chamada de 1.ª página onde a ministra da Saúde culpa a Ordem dos Médicos pela falta destes profissionais.

Montepio paga multas de Tomás Correia, diz o Público. A medida foi acautelada em Março do ano passado em acta pelo actual presidente do banco. Neste matutino ainda a foto da visita do Presidente da República a Angola. Nesta edição leia ainda sobre Arata Isozaki, prémio Pritzker 2019, um prémio internacional de arquitectura.

O Diário de Notícias escolheu dar destaque também à passagem do Presidente da República por Angola, numa capa em que a manchete é o debate sobre ‘fake news’ no parlamento.

O jornal i continua a dar atenção ao juiz Neto de Moura e ao polémico acórdão. Catarina Martins, co Bloco de Esquerda, também está na lista de pessoas processar pelo juiz que retirou a pulseira electrónica a um agressor num caso de violência doméstica. Segundo o advogado do juiz, Neto de Moura considera que a violência doméstica “é um flagelo em Portugal” e defende alterações legislativas. “A cataplana de António Costa é melhor que o arroz de atum de Assunção Cristas?” A questão está na primeira e vem com foto do Primeiro-ministro e de Cristina Ferreira.

O Jornal Negócios destaca o facto de as dívidas de Angola não estarem a chegar a Portugal. Na saúde, de referir ainda a chamada para o conselho da ADSE, que quer conter os consumos excessivos. Nesta edição fique ainda a saber que as imparidades da banca caíram para um terço.

Nos desportivos, A Bola põe em grande plano o confronto entre o Futebol Clube do Porto e o Roma para a Liga dos Campeões. No Sporting Ivanildo está garantido na próxima época, e no Benfica Krovinovic pode voltar em casa. No Record Jonas faz capa em referência ao jogo em Zagreb. O Jogo preferiu destacar o confronto do Porto com o Roma, destacando a posição de Sérgio Conceição contra a pressa. Neste segmento, Rui Pinto teve chamadas de capa.

De referir ainda que o Carnaval também marca a imprensa desta quarta-feira, fazendo contas à vida e aos cancelamentos provocados pela chuva um pouco por todo o país.