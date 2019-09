Rosa Grilo diz que foi por “medo” que não denunciou às autoridades a morte do marido

Rosa Grilo assumiu esta terça-feira que foi por “medo” dos homens que alegadamente mataram o seu marido que não denunciou o crime às autoridades, agindo sempre no sentido de dar credibilidade à tese do desaparecimento de Luís Grilo.

O Tribunal de Loures começou hoje o julgamento de Rosa Grilo e António Joaquim, acusados pelo Ministério Público da coautoria do homicídio do triatleta Luís Grilo, marido da arguida.

Da parte da manhã, Rosa Grilo reiterou que o marido foi morto na casa do casal, no concelho de Vila Franca de Xira, por “três indivíduos” angolanos devido a negócios com diamantes, acrescentando que Luís Grilo foi morto à sua frente com dois tiros na cabeça, em 16 de julho do ano passado.

Da parte da tarde, contou ao tribunal de júri que, pelas 20:00 desse dia, já depois do seu marido estar morto e de ter sido enrolado em sacos do lixo e de ter sido levado por dois dos alegados autores do crime para Benavila, no concelho de Avis, distrito de Portalegre, onde o corpo foi encontrado, se dirigiu ao posto da GNR para dar conta do desaparecimento de Luís Grilo.

A arguida disse que regressou a casa cerca de quatro horas depois, período durante o qual deixou o seu filho, menor, sozinho em casa com o “assassino” do seu marido, justificando que “fez o que lhe mandaram”. Disse que também limpou os vestígios de sangue em casa e que se desfez de roupa, nomeadamente de lençóis, que também tinham sangue.

Para sustentar a tese do desaparecimento, Rosa Grilo assumiu que também se desfez da bicicleta com a qual o marido e triatleta fazia os treinos, levando-a para debaixo da ponte de Vila Franca de Xira, assumindo que nunca entrou em pânico e que sempre tentou agir naturalmente.

Dois dias após o homicídio, e depois de os supostos autores do crime terem abandonado a arma de António Joaquim no escritório, Rosa Grilo foi devolvê-la ao arguido, com quem assumiu manter em tribunal uma relação extraconjugal.

A arguida explicou que levou a arma para a sua habitação “às escondidas” da casa do arguido, para se sentir “mais segura”, na sequência de uma conversa que teve com o marido, durante a qual Luís Grilo lhe terá dito que tinha feito “um disparate” relacionado com a entrega de diamantes e na qual teria um papel de intermediário.

“Quando restituí a arma ao António [Joaquim] não lhe contei o que se passou. Não queria envolver mais ninguém, colocar mais ninguém em perigo”, justificou Rosa Grilo, admitindo hoje que devia ter contado ao arguido o que se tinha passado assim como denunciar o crime às autoridades.

Três dias após o homicídio de Luís Grilo, o arguido António Joaquim dormiu na casa de Rosa Grilo pois a arguida “estava com medo”.

“Mas aí estava a colocar o António em risco?”, questionou a presidente do coletivo de juízes. “Não pensei nisso”, respondeu a arguida.

A presidente do coletivo de juízes manifestou alguma incredulidade perante a versão completa apresentada pela arguida, questionando-a sobre os motivos que a levaram a ter esta atitude e a “atrasar a atuação da polícia”, ainda por cima quando se sentia “insegura”, tendo a arguida respondido sempre que foi por “medo”, alegando que continuava a ser perseguida e controlada pelos homens.

O tribunal perguntou ainda à arguida se não se lembrou que a arma do arguido, que se encontrava na garagem e que foi descoberta pelos supostos criminosos, quando aí foram procurar os diamantes, poderia conter impressões digitais da pessoa que matou o seu marido.

Uma prova, segundo a presidente do coletivo de juízes, que “poderia dar a possibilidade de identificar quem matou o marido”. Rosa Grilo respondeu que “não se lembrou”.

Para a arguida, a arma do crime foi uma das que estava na posse dos três alegados autores do homicídio, e não a de António Joaquim, contrariando a acusação do Ministério Público, que atribui a António Joaquim a autoria do disparo sobre a vítima na presença da arguida.

Sobre o edredão encontrado junto ao cadáver, Rosa Grilo acredita que os alegados autores do homicídio se deslocaram uma segunda vez à casa da avó, em Benavila, nessa ocasião já com o corpo do marido, e aí recolheram o edredão, pois tinham ficado com a chave nessa manhã do dia do crime, depois de terem ido com arguida ver se encontravam nessa habitação os diamantes, o que não aconteceu.

O julgamento prossegue pelas 09:30 de 17 de setembro com a continuação da audição de Rosa Grilo.