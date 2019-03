Ronaldo domina dentro e fora do país

Os jornais nacionais e internacionais vergam-se ao talento de Cristiano Ronaldo, que ontem conseguiu dar a volta ao resultado e colocou a sua equipa, a Juventus, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. “Cristiano Ronaldo lança Atlético de volta ao abismo”, escreve o El Mundo, enquanto o El País prefere dizer que o português condenou ainda mais o clube. Este jornal acrescenta que a “penalidade absurda” de Correa na parte final do jogo mostra “o aturdimento” da equipa.

A Marca rende-se também ao jogador. “Hat-trick esmagador de Cristiano Ronaldo para eliminar o Atlético”, lemos no online. Na capa da edição impressa escreve “Barça está avisado – Cristiano impõe a sua lei”. “Outra noite sinistra de Cholo”, podemos ler no As, que no papel classifica Ronaldo de “Rei da Champions”.

Em Itália, La Gazzetta dello Sport põe em garrafais “A ira de Deus”, o Corriere dello Sport “Monstruoso”, o Tuttosport “Marciano”. O La Stampa refere a “Noite mágica com milagre de CR7”.

Por cá, o Observador escreve “Turim e o estádio que deu a CR7 uma segunda vida”. O Correio da Manhã coloca a foto maior e o título “Rei Ronaldo”; o JN ‘Hat-trick de Ronaldo salva Juventus”. O Público preferiu “Ronaldo, mais uma noite para a história do futebol”.

Com uma pequena chamada, o Diário de Notícias dá conta da vitória. “Ronaldo elimina o Atlético de Madrid e humilha o Real”. igualmente o i mais comedido faz referência à vitória. “Hat-trick em Turim. Ronaldo faz história e Juve passa aos quartos”.

Nos desportivos todos falam da lenda. No jornal A Bola a capa é toda dele. “A lenda continua...”, mostram as gordas. E acrescenta que a Juve precisava de um milagre e ele apareceu. O Jogo também coloca o futebolista em praticamente de cima a baixo com o rótulo “A liga do campeão”. Escreve ainda “Cresce a lenda de Ronaldo com três golos e uma reviravolta épica na elimonatória”. De lenda fala também o Record, embora com mesmos espaço dado ao madeirense. “CR Sempre”, resume. “Português faz hat-trick e a lenda continua”.

No Negócios é possível ler ainda que em temros económicos a Juventus dispara mais de 30% após apuramento na Liga dos Campeões.

Para além de Ronaldo outras notícias fazem hoje as capas dos jornais, com a Madeira presente ainda de uma outra forma no Negócios. “Líder histórico da Zona Franca bate com a porta”, escreve. Francisco Costa não está disponível para continuar. Neste matutino em manchete a licença obrigatória do pai que aumenta para 20 dias úteis.

No Correio da Manhã, a informação “Barão da droga caçado por senhorio”. O JN põe em grande “Multas pesadas para empresas que cortem água sem aviso”. “Drone sobrevoa cadeira de Custóias e lança telemóveis” está também na primeira deste jornal.

O i dá destaque também ao drone apreendido com telemóveis na cadeia de Custódias. Logo depois estão vários manequins alinhados e o título “Bordéis de bonecas sexuais são a última moda”. O negócio de venda e aluguer de manequins de silicone está a crescer. Um estudo diz que 40% dos homens se imagina a fazer sexo com um robot. Há bonecas com rostos de celebridades.

Casas são vendidas 22% abaixo do preço pedido pelos seus donos, lemos na manchete do Público. A casa mesmo assim custa mais 15% do que há um ano. Neste jornal ainda a notícia de que a Boing sabia dos problemas do modelo do avião 737 Max 8. Brexit ainda sem fim à vista. Nova derrota de May adia saída, tem espaço na capa.

No Diário de Notícias a manchete revela um acordo secreto entre o PSD e o PS para mudar a lei sindical da PSP. A lei está parada no parlamento desde Dezembro de 2016. Acordo vai permitir manter a liberdade sindical. A foto de capa vai para o parlamento britânico e para o novo chumbo à proposta de Theresa May.