Rio diz que “as regras têm de ser iguais para todos”

Ainda sobre a polémica das quotas na Madeira (o PSD-Madeira insiste que poderão votar 2.500 militantes, enquanto a secretaria-regional apenas regista 104 militantes com quotas em dia à luz dos novos regulamentos), Rui Rio reiterou que em eleições nacionais “as regras têm de ser iguais para todos” e antecipa o que poderá acontecer.

“Ou estão lá na lista os cento e tal que podem votar ou então têm uma lista com mais de dois mil militantes e quem lá aparecer vota e aí, infelizmente, até os 104 ficariam sem direito a votar”, disse, considerando “linear do ponto de vista regulamentar” que todos os votos teriam de ser invalidados.

O líder do PSD e recandidato ao cargo, disse hoje acreditar que pode ganhar as eleições directas já no sábado, mas afirmou que está “longe de ter a certeza” de uma vitória à primeira volta.

“Eu espero, acredito que possa acontecer, mas estou longe de ter a certeza de que vai acontecer”, afirmou Rui Rio, questionado pelos jornalistas na Assembleia da República, no final da discussão na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2020.

Já se poderá ser mais difícil vencer, caso a decisão fique adiada para a segunda volta (a realizar dia 18), Rio considerou que, nesse cenário, o resultado será imprevisível.

“Diria que os votos de quem ficar em terceiro não são completamente alinhados nem de um lado nem de outro. Estarão de um lado, estarão do outro, e estarão eventualmente na abstenção. Eventualmente pode haver pessoas que não votaram na primeira volta que depois possam ir à segunda, não faço a mínima ideia de quem ganha e quem perde numa eventual segunda volta”, admitiu.

Cerca de 40 mil militantes do PSD com as quotas em dia podem votar nas directas para escolher o próximo presidente, que vão ser disputadas entre o actual presidente do PSD, Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o vice-presidente da Câmara de Cascais Miguel Pinto Luz.

Se nenhum deles obtiver mais de 50% dos votos, a segunda volta realiza-se uma semana depois, dia 18, entre os dois candidatos mais votados.

O 38.º Congresso do PSD realiza-se entre 7 e 9 de Fevereiro em Viana do Castelo.