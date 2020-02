Racismo, eutanásia e comissões bancárias nas primeiras

Os partidos de esquerda juntam-se para atacar comissões da banca”, revela a maior de hoje do jornal Público. O PS junta-se ao BE, PCP e PAN para proibir as comissões do MB Way, mas também contra cobranças nas declarações de dívida e de destrate. Na imagem, Francisco Pedro Balsemão em entrevista. Fala sobre as novidades da SIC, que vai entrar este ano no serviço de streaming e vai criar um canal de e-sports. A discussão em torno da eutanásia e o caso de racismo no jogo entre o Vitória de Guimarães e FC Porto também merecem chamada na primeira página continuam na ordem do dia.

“Consumo, carro e cartões. Portugueses pediram 20,8 milhões de euros por dia”. É a notícia maior da edição do Diário de Notícias. O jornal recupera a guerra na Síria na notícia de que 900 mil sírios estão a fugir de Idlib. A eutanásia e o caso Morega também vêm à capa deste jornal, assim como uma pergunta: “Pode uma viúva engravidar do marido?”.

No JN, a notícia de que a maioria das multas aplicadas a banqueiros fica por pagar. São quase 17 milhões de euros a uma dezena de gestores ao longo dos últimos 15 anos. No topo estão Ricardo Salgado, João Rendeiro e Jardim Gonçalves. Eutanásia, comissões bancárias e suspensão da ligação da TAP à Venezuela chegam a esta primeira em pequenas chamadas, ao contrário do caso de racismo, que entra na imagem principal. “Slogans contra racismo não servem para nada”, diz o título.

Marco Paulo luta contra novo cancro 20 anos depois do primeiro. O cantor já foi operado, noticia o Correio da Manhã na manchete. O caso dos insultos racistas a Marega também marca aqui presença, com a Polícia de Segurança Pública a ser pressionada para identificar os adeptos racistas. Neste jornal ainda o Governo que “oferece férias e subsídio de refeição” e o caso de um homem que morreu no hospital em Beja depois de ter estado 3 horas à espera com pulseira amarela.

“Marcelo vai obedecer à Igreja”, diz António Campos, histórico do PS, que acredita que o Presidente da República vai apoiar a consulta popular. O movimento já recolheu metade das assinaturas necessárias. Em grande também o caso Marega e outros casos de jogadores que quiseram abandonar o campo. Ainda o conselheiro do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que acha que os brancos têm QI mais elevado do que os brancos, demitiu-se. Chamada ainda para a obesidade. Os pais desvalorizam o peso dos filhos, alerta o matutino.

No Negócios, a maior diz que as cotadas no PSI20 vão pagar mais dividendos, vão entregar 79% dos lucros aos accionistas. Em grande, um artigo sobre o IRS, com todas as informações importantes para a entrega da declaração de rendimentos. Novo banco limpou 70% dos activos do BES mau. Ainda o Governo que vai dar mais férias à Função Pública e as SAD do Benfica e Porto obrigadas a ter mulheres na administração.

Nos desportivos, o racismo ocupa as capas. “Senti-me humilhado”, declara Marega n’A Bola. “Senti-me uma merda”, preferiu o Record e O Jogo. O Ministério Público instaurou um processo.