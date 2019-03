Quatro F-16 portugueses iniciam missão de dois meses na Polónia ao serviço da NATO

Quatro aeronaves F16M e 70 militares da Força Aérea portuguesa, estão na Polónia desde o dia 1 de Março integrados na missão da NATO para as medidas de tranquilização no flanco leste da Aliança (’NATO Assurance Measures 2019’), informou esta quarta-feira o Estado-Maior-General das Forças Armadas.

O destacamento português, a operar a partir da Base Aérea 22 de Malbork, vai contribuir directamente para o princípio de defesa colectiva e para o espírito de solidariedade que caracterizam a NATO, reforçando a capacidade de dissuasão e resposta da Aliança face a potenciais ameaças. As aeronaves de caça portuguesas, preparadas para missões multi-tarefa “ar-ar” e “ar-solo”, têm como missão primária realizar missões de intercepção e salvaguardar a integridade do espaço aéreo dos estados membros da NATO, explica o organismo militar português, numa nota de imprensa.

Este destacamento, a voar sob o controlo do Centro de Operações Aéreas Combinadas da NATO situado em Uedem , na Alemanha (Combined Air Operations Center Uedem), vai interagir não só com as Forças Armadas polacas, como também com outras Forças Armadas parceiras NATO, como Finlândia e a Suécia, também presentes na região.

“As medidas de tranquilização no flanco leste da Aliança inserem-se no conjunto de missões das Forças Nacionais Destacadas, aprovadas para 2019, no âmbito do contributo de Portugal para a paz, a segurança e a estabilidade internacional”, indica o Estado-Maior-general das Forças Armadas. O contingente português estará neste teatro de operações durante dois meses.