PSD quer debate no Parlamento Europeu sobre prejuízos do furacão ‘Lorenzo’

Os eurodeputados do PSD vão pedir na segunda-feira que o Parlamento Europeu inclua na sessão plenária desta semana, em Estrasburgo, um debate sobre os prejuízos causados pelo furacão ‘Lorenzo’ nos Açores.

O pedido será feito em conjunto com os deputados espanhóis do Partido Popular Europeu (PPE), família política em que se insere o PSD, que pretendem ver debatidos igualmente os prejuízos causados pelas cheias no sul de Espanha.

Numa nota de imprensa, o grupo parlamentar do PSD no Parlamento Europeu informa que a votação sobre a realização deste debate será feita na abertura dos trabalhos da sessão plenária de segunda-feira, pelas 17 horas.

O pedido do PSD é conhecido no dia em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, se desloca às ilhas açorianas do Faial e das Flores, para visitar zonas afectadas pela passagem deste furacão, que atingiu o arquipélago no passado dia 2 de Outubro.

De acordo com a nota de imprensa dos sociais-democratas, o eurodeputado José Manuel Fernandes, coordenador do PPE na Comissão dos Orçamentos, vai apelar à Comissão Europeia para “verificar a possibilidade de mobilização do Fundo de Solidariedade e apoiar uma eventual reprogramação dos fundos dos Açores para se fazer face aos enormes prejuízos”.

O chefe da delegação do PSD e vice-presidente do PPE, Paulo Rangel, considera que “dada a gravidade dos efeitos do furacão nos Açores, seria incompreensível que o Parlamento Europeu não se debruçasse sobre a situação”.

“Os açorianos merecem e precisam da nossa solidariedade e sabem que podem contar com o PSD”, refere Rangel, no mesmo comunicado.

A passagem do furacão ‘Lorenzo’ pelos Açores, na madrugada e manhã de dia 2 de Outubro, provocou mais de 250 ocorrências e obrigou ao realojamento de 53 pessoas, causando prejuízos de cerca de 330 milhões de euros, de acordo com o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro.

Segundo as autoridades locais, os prejuízos foram causados “em várias áreas como infra-estruturas portuárias e de apoio a actividade portuária, rede viária, equipamentos públicos, na habitação, nas pescas, na agricultura e no sector empresarial privado”.

O governante declarou que a situação do Porto das Lajes das Flores “assume maior gravidade, tendo em conta o grau de destruição completa que se verificou”, estimando-se que o prejuízo registado “possa ascender a mais de 190 milhões de euros”.

O governo açoriano já pediu ajuda financeira ao Estado devido à passagem do furacão ‘Lorenzo’ e a activação do Fundo de Solidariedade da União Europeia com vista a um apoio correspondente a 2,5% dos prejuízos.

Em conferência de imprensa na segunda-feira, o socialista Vasco Cordeiro disse ter já enviado uma carta ao primeiro-ministro com estas solicitações, e informou que António Costa agendou uma reunião para segunda-feira.