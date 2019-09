Portugal foi o único Estado-membro com inflação negativa em Agosto

A taxa de inflação anual manteve-se em agosto na zona euro (1,0%) e na União Europeia (UE, 1,4%), com Portugal a registar a única variação negativa (-0,1%) entre os Estados-membros, segundo o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, em Agosto, a taxa de inflação anual manteve-se face a Julho nos 1,0%, mas abaixo da registada em agosto de 2018 (2,1%).

Na UE, os preços também mantiveram o ritmo em alta de 1,4%, igual ao do mês anterior, mas abaixo do registado no mês homólogo (2,2%).

Portugal foi o único Estado-membro a registar em agosto uma taxa de inflação anual negativa (-0,1%), seguido, com os avanços mais ligeiros, da Grécia (0,1%) e a da Espanha (0,4%).

As taxas de inflação anual mais altas foram observadas na Roménia (4,1%), na Hungria (3,2%), na Holanda e na Letónia (3,1% cada).

Face a Julho, a taxa de inflação anual recuou em nove Estados-membros, manteve-se em seis e aumentou noutros 12.