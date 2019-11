Polícia Judiciária detém dois homens por detenção de arma proibida e ameaça agravada

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, procedeu à detenção, em flagrante delito, de dois homens, de 57 e 30 anos, por fortes indícios da prática de crimes de detenção de arma proibida e ameaça agravada.

No passado mês de setembro, um grupo de pessoas, do qual faziam parte os ora detidos, utilizando armas brancas e armas de fogo, dirigiram-se à residência do proprietário do terreno onde moram, com a finalidade de o ameaçar e intimidar, em virtude de este pretender vedar o acesso àquele local, facto não aceite pelos mencionados.

No cumprimento de mandados de busca domiciliária, a Polícia Judiciária apreendeu várias armas proibidas, nomeadamente duas pistolas, um revolver e uma caçadeira, bem como armas brancas e diversas munições de diferentes calibres.

Os arguidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeitos a medidas de coação não detentivas.

A investigação irá prosseguir, visando apurar o eventual envolvimento de outros participantes nos factos.