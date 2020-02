PCP tem mais 1.200 militantes

O secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, anunciou ontem que o PCP tem “1.200 novos militantes”, resultado de medidas do Comité Central, em curso, para “reforçar o partido nas empresas e locais de trabalho”.

“Já contamos com 1.200 novos militantes”, afirmou Jerónimo de Sousa ao discursar hoje num comício, no pavilhão dos Bombeiros Voluntário de Sacavém, Loures, distrito de Lisboa, quando abordou a necessidade de “reforço da ação do partido” onde “pulsa o coração da luta de classes, nas empresas e locais de trabalho”.

Segundo Jerónimo de Sousa, nos últimos meses houve uma “ação de contacto com 5.000 trabalhadores por conta de outrem” que resultaram nestes “1.200 novos militantes”, pedindo o líder comunista mais esforços para “a criação de novas células e de reforço de outras” com vista ao “alargamento da ligação às massas” e da “influência” do partido.

Este anúncio foi feito a dez meses do XXI Congresso, de 27 a 29 de novembro, depois de, há quatro anos, na reunião magna anterior, o partido ter anunciado o recrutamento de 5.300 novos militantes, de 2012 a 2016.