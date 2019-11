Operadora Nowo/Oni já fechou acordo de aquisição com grupo espanhol MásMóvil

A operadora Nowo/Oni já fechou o acordo para ser adquirida pelo grupo espanhol MásMóvil e nomeou uma equipa de gestão que assume os cargos já na próxima segunda-feira, segundo avançou hoje à Lusa fonte oficial.

A mesma fonte não quis ainda adiantar a composição acionista da operadora depois da operação, que recebeu ‘luz verde’ da Autoridade da Concorrência (AdC) no passado dia 15 de outubro, segundo foi anunciado pelo regulador no seu ‘site’.

Num comunicado, divulgado hoje, o grupo explica que a Nowo/Oni é uma “operadora de telecomunicações participada da Gaea Inversion e gerida pela Inveready, e o grupo MásMóvil”, indicando que estas empresas “acabam de anunciar um importante reforço na sua equipa de gestão com a incorporação de três dos principais ex-diretores responsáveis pelo êxito da operadora de telecomunicações R”.

Em 20 de agosto, a AdC informava que “a operação de concentração projetada consiste na aquisição do controlo conjunto pela MásMóvil Ibercom e Gaea Inversión da Cabonitel e, indiretamente, das filiais direta ou indiretamente detidas por esta, nomeadamente a Nowo e a Onitelecom à Cabolink, uma empresa indiretamente detida por fundos geridos pela KKR”, indicava um anúncio, publicado no site do regulador.

A entidade revelou ainda, nesse dia, que a Gaea, sociedade veículo de direito espanhol detida pelo Grupo Inveready - “que investe, através de fundos e de outras entidades financeiras semelhantes, em diversas empresas, operando em Espanha” - foi “especificamente constituída para a realização da transação”.

Na nota divulgada hoje, a operadora anuncia que Miguel Venâncio, até aqui presidente executivo do grupo, assume o cargo de presidente do Conselho de Administração, “mantendo algumas funções executivas, além da representação institucional e de determinados acordos estratégicos”.

Por sua vez, Arturo Dopico, que foi durante 18 anos o presidente executivo da R Galicia, foi nomeado para igual cargo na operadora portuguesa do grupo, enquanto Pablo Iglesias e Paco Rodeiro, “que também fizeram parte do sucesso da R Galicia, assumem os cargos de ‘Chief Financial Officer’ [administrador com o pelouro financeiro] e diretor de planeamento estratégico, controle e desenvolvimento de negócio da Nowo/Oni, respetivamente”, lê-se no comunicado.

Também Carlos Conti, sócio geral da Gaea, foi nomeado para o Conselho de Administração da Nowo/Oni.

“A Gaea-Inveready é um acionista histórico do Grupo MásMóvil que agora assume também um compromisso de investimento em Portugal”, adiantou a empresa.