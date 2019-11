Operação Peão em Segurança da GNR em acção para evitar atropelamentos

A GNR iniciou ontem uma operação de trânsito, com incidência nos distritos do Porto, Braga, Lisboa, Setúbal e Faro, destinada a melhorar as condições de segurança e mobilidade dos peões, informou ontem a Guarda Nacional Republicana.

Esta operação de trânsito e segurança rodoviária, que se prolonga até sexta-feira e que será repetida entre os dias 05 e 06 dezembro, passa pela execução de ações de fiscalização e sensibilização dos condutores, por forma a incutir comportamentos mais seguros por parte de todos os utentes e prevenir a ocorrência de acidentes de viação por atropelamento.

Em 2018, a GNR registou 3.950 atropelamentos, que provocaram 70 vítimas mortais e 202 feridos graves, o que representa um aumento de 11% no número de vítimas graves face ao ano anterior.

A GNR destaca o facto de 75% das vítimas mortais terem mais de 50 anos.

Segundo a GNR, neste período do ano, os atropelamentos assumem uma particular preocupação, devido ao facto do maior volume de tráfego automóvel e pedonal coincidir com o período do anoitecer ou início da noite, contribuindo para este tipo de sinistralidade a visibilidade reduzida, a condução distraída, sob stress ou fadiga, ou ainda o menor cuidado no atravessamento da via por parte dos peões.

Para debelar este problema, a GNR, através da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, vai concentrar as ações de fiscalização dentro das localidades, com especial atenção para infrações como estacionamento indevido nos passeios e noutros locais destinados ao trânsito de peões, estacionamento a menos de cinco metros ou em passagem assinalada para a travessia de peões, desrespeito pela sinalização luminosa, Excesso de velocidade e condução sob a influência do álcool.

Não utilização dos sistemas de iluminação e sinalização, ou que apresentem anomalias e utilização indevida do telemóvel são outras infrações a merecer particular atenção por parte dos elementos da GNR