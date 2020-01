Novo ano com notícias do ano velho nos jornais nacionais

O Jornal Económico:

- “Acerto de contas ou justiça? Crise intensifica conflito em Luanda e põe Lisboa em alerta”

- “Possível condenação de José Sócrates divide a opinião dos portugueses”

- “Os desafios das grandes empresas do país em 2020”

- “Mercados: Só uma derrota eleitoral de Trump poderá travar o ‘touro’ de Wall Street”

- “Eleições diretas: candidatos à liderança do PSD propõem cortes em sede de IRC e IRS”

- “Entrevista: ‘As florestas que estão a arder são legado do Estado Novo’, diz perito em risco [florestal]”

- “Desporto: Treinadores sem qualificações expõem incongruência da Liga Portuguesa”

- “Mundo: Catalunha promete ser areia na engrenagem de Pedro Sánchez”

Correio da Manhã:

- “Gripe lança caos nas urgências: Surto alastra a todo o país”

- “Jesus e Jesualdo em almoço secreto”

- “Plantel portista vale mais 93 milhões de euros do que o do Sporting”

- “Benfica em dia decisivo para garantir Bruno Guimarães”

- “Justiça portuguesa cerca Isabel dos Santos”

- “Pedófilo na prisão com fotos de crianças”

- “Segurança Social: Disparam queixas por atrasos na atribuição de pensões”

- “Entre 2016 e 2018: Famílias adotivas devolvem a instituições de acolhimento 53 menores rejeitados”

- “Moscavide: Médico vítima de agressão conta terror no centro de saúde”

Público:

- “Austrália. O fogo criou um inferno que ninguém sabe como travar”

- “Prejuízos dos IPO do Porto, Coimbra e Lisboa cresceram quase 40%”

- “Viagem ao País do Futuro. À procura de Dalton Trevisan na cidade que inspirou os seus contos [no suplemento ípsilon]”

- “[Ricardo S. Oliveira, professor em Oxford, sobre arresto de bens de Isabel dos Santos]: ‘Cumplicidades embaraçosas’ de Portugal vão ter de aparecer”

- “Benjamim Pereira. Morreu uma referência da antropologia”

- “Pedro Sánchez e Iglesias prontos para governar a Espanha”

Jornal de Notícias:

- “Casal de médicos agredido com mesa e cadeiras dentro do Hospital de Setúbal”

- “Consumo de droga enche Fluvial de seringas”

- “Clássico. Centrais sem limite de idade no duelo entre Sporting e FC Porto”

- “Benfica. Weigl assina até 2024 e fica blindado por cláusula de 100 milhões”

- “Automóveis. Pela primeira vez em 16 anos venderam-se mais carros a gasolina”

- “Angola. Isabel dos Santos admite fechar empresas devido a arresto”

- “Gondomar. Condutor de jipe paga 4.300 euros por resgate no rio Ferreira”

- “Ensino superior. 58% dos alunos dos cursos técnicos dá continuidade aos estudos”

- “Casa da Música. Menina-prodígio russa inicia ciclo de piano”

Jornal i:

- “Entrevista ao psiquiatra António Coimbra de Matos que aos 90 anos continua a trabalhar: ‘Não é nada preciso sofrer, o que é preciso é gozar a vida’”

- “Justiça brasileira diz que Duarte Lima ‘optou por furtar-se à aplicação da lei’ daquele país”

- “Diretas. Rui Rio quer um PSD preparado para governar já a partir de 2021”

- “Agressões no SNS. ‘Há um sentimento de total impunidade’, dizem médicos”

- “Educação. Quase dois mil professores colocados nas escolas no final do ano”

- “Casinos. Indústria do jogo quer conquistar Japão mas teme-se vício e corrupção”

Negócios:

- “Será este o princípio do fim para Isabel dos Santos? ‘As minhas empresas foram condenadas à morte’, diz a empresária em entrevista”

- “Quadros superiores não recuperaram salários de 2010”

- “Incerteza e fiscalidade levam a queda nas vendas dos carros”

- “Capital de risco. Espanhóis negoceiam compra de seis empresas em Portugal”

- “Gestão. Quando o criador decide abandonar a sua criação [Travis Kalanick, fundador da Uber, está de saída]”

- “Os vizinhos do lítio. Reportagem nas terras do ‘petróleo branco’”

- “Entrevista a Silvano Santiago. Precisamos de uma narrativa do mundo em português”

- “Governo retoma negociações do OE à esquerda ainda sem cedências”

- “Crédito malparado caiu para menos de metade em quatro anos”

Record:

- “Benfica: ‘Incrível’: Weigl muito feliz após assinar”

- “Sporting: Dabbur na lista”

- “FC Porto: Pinto da Costa: ‘Há fatores alheios ao mérito’”

O Jogo:

- “Danilo é dúvida: Inflamação no joelho complica preparação do capitão do FC Porto”

- “FC Porto: Uribe será o trinco se o comendador não jogar”

- “Benfica: Weigl blindado por 100 milhões”

- “Sporting: Bruno ataca enguiço”

- “Clássico: Silas desafia Conceição”

- “V. Guimarães: Victor García avança”

- “P. Ferreira: João Amaral é reforço”

- “Andebol: ‘Vamos à luta’, Tiago Rocha, capitão da seleção de andebol, pronto para atacar o Europeu”

A Bola:

- “Weigl confirmado até 2024 e com cláusula de Euro100 milhões: ‘Senti que me queriam mesmo’”

- “Sporting: Futsal castigado com dois jogos à porta fechada”

- “Leão (ainda) à espera do Governo na guerra às claques”

- “FC Porto: Danilo em dúvida em dúvida para Alvalade”

- “’Só estando nos melhores palcos podemos ter o projeto Europeu’, Domingos Soares de Oliveira e os planos de internacionalização do Benfica”.