Morte de Agustina Bessa-Luís une imprensa nacional

A morte de Agustina Bessa-Luís é um dos temas comuns aos jornais generalistas nacionais, com o JN e o Público a darem maior destaque à ilustre escritora. “Nasci adulta e morrerei criança”, diz o título do primeiro, convidando a ler no interior mais sobre a vida e obra, as imagens que ficam para a História, assim como as reacções à morte e as memórias de Valter Hugo Mãe. A greve dos médicos em Julho e as faltas justificadas para quem está a tirar carta de condução também têm chamada de capa no JN. No Público apenas as datas de nascimento e morte e o nome sobre uma foto sóbria a preto e branco. Também neste matutino uma chamada para as carreiras e salários que vão depender de estudo prévio. A decisão é de Mário Centeno.

O i também presta uma última homenagem à escritora. “A deusa partiu, o enigma permanece”. E cita: “Porque escrevo? Para incomodar o maior número de pessoas, com o máximo de inteligência”. Em tamanho bastante menor, a falta de ar condicionado nas salas dos hospitais e centros de saúde.

O Diário de Notícias troca a foto por uma caricatura de Agustina. “Agsutina Bessa-Luís não era só ‘A Sibila’”, escreve. Militares acusam Gomes Cravinho de querer extinguir o seu subsistema de saúde. Os 30 anos de Tiananmen e a visita de Trump a Londres também chegam hoje à primeira página.

Agustina na capa no Correio da Manhã, num selo. “Portugal perde génio das letras”, acompanha uma pequena foto. “Explicador na cadeia por sexo com menor” é a manchete, o caso de um homem de 57 anos que diz estar apaixonado por adolescente de 14 e que não sabia que estava a cometer um crime. Outra notícia maior é da sardinha. Metade devolvida ao mar por causa dos limites de captura, uma medida que desanima os pescadores. Ricardo Salgado e Ricciardi são dois dos lesados do BES também tem direito a primeira.

No Negócios, o BES exclui a Venezuela da lista de credores é a notícia principal. Entre outras chamadas está a da notícia do Código do Trabalho que ninguém quer.

Uma entrevista com Nuno Pinto faz capa no jornal A Bola, o jogador do Vitória de Setúbal fala da luta contra o linfoma. “Mais que perfeito”, diz o título. No Record a notícia principal é do Nápoles à procura de Grimaldo. Os italianos oferecem 25 milhões de euros. O Jogo revela que Saravia está mais perto. Os FC Porto fez proposta de 5,5 milhões pelo jogador argentino.