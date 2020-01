Miguel Pinto Luz diz que a esquerda é o “carrasco” do SNS

O candidato à liderança do PSD Miguel Pinto Luz considerou hoje a esquerda como o “carrasco” do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a responsável pelo facto de este estar em “perfeito colapso”.

“Tantas vezes a esquerda enche a boca dizendo que é o pai e a mãe do SNS, mas na verdade hoje tem sido o carrasco. Esta esquerda é o carrasco do SNS”, afirmou à margem da apresentação da sua Proposta de Estratégia Global, no Porto.

Apontando o Governo de António Costa como o “grande responsável” pelo “perfeito colapso” do SNS, o social-democrata disse que este tem “feito todo o possível para o destruir”.

“É claro o desinvestimento, as cativações e o desrespeito com os profissionais de saúde, pelo erário público e pelos contratos. E isso não pode continuar a existir”, frisou.

Na sua opinião, há uma falta de transparência sobre as contas, questionando o porquê de a Entidade Reguladora da Saúde regular o setor privado, mas não o setor público.

Miguel Pinto Luz questiona ainda o porquê de os hospitais públicos não terem de prestar contas ou de dizerem o custo de cada utente.

Por isso, o candidato à liderança do PSD entendeu que os portugueses têm de saber que as escolhas “ruinosas” do PS na área da saúde estão a destruir “a pouco e pouco” o Estado Social.