Menina de 20 meses atropelada pela mãe em garagem de Amarante

Uma criança de 20 meses, do sexo feminino, ficou hoje ferida com gravidade ao ser atropelada, no interior de uma garagem, por um veículo guiado pela mãe, em Cepelos, Amarante, segundo os bombeiros.

Rui Ribeiro, comandante da corporação de Amarante, adiantou à Lusa que, segundo o relato da mãe da menina, o atropelamento ocorreu quando a progenitora fazia marcha atrás com o veículo.

Referiu ainda que, à chegada dos operacionais, “a criança estava no colo da mãe, junto à estrada a aguardar a ambulância”.

O alerta foi dado pelas 12:00.

A vítima foi assistida no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, tendo sido considerada ferido grave, “embora externamente não aparentasse grandes lesões”, disse o comandante.

“Desconhecemos se tem lesões internas, que, à primeira vista, não se detectam”, explicou.

Rui Ribeiro referiu que a criança foi transportada para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel, acompanhada pela equipa da VMER.