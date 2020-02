Marcelo diz que é preciso esperar por confirmação oficial de infecção de português

O Presidente da República alertou hoje para a necessidade de haver confirmação oficial de infecção por Covid-19 de um português que está no navio ‘Diamond Princess’, atracado no Japão, antes de decidir que medidas serão tomadas.

Marcelo Rebelo de Sousa adiantou esperar que a confirmação oficial seja dada “daqui a uma hora ou hora e meia”, mas sublinhou que “já houve casos em que deu positivo e era um falso positivo”.

A mulher de um dos tripulantes do navio da empresa Princess Cruises, atracado no porto de Yokohama (Japão), disse hoje à Lusa que o seu marido foi diagnosticado “positivo” com o novo coronavírus.

O português, Adriano Maranhão, é, segundo a sua mulher, canalizador do navio e só foi testado há dois dias, tendo sido colocado numa cabine em isolamento há cerca de oito horas.

A comprovar-se o resultado positivo, este será o primeiro caso diagnosticado de um português com Covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que já falou com a mulher do tripulante que estará infectado e considerou-a “naturalmente ansiosa”.

“Falei com a esposa, ainda antes de falar com os senhores ministros [dos Negócios Estrangeiros e da Saúde] e ela estava naturalmente ansiosa e preocupada, mas ainda não temos confirmação oficial”, sublinhou.

Caso se confirme que o português está infectado com o coronavírus Covid-19, as medidas a tomar de imediato serão, segundo o Presidente, combinadas com as autoridades respectivas.