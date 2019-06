“Luxo de Ronaldo” e queda do desemprego são alguns dos assuntos em ‘alta’ esta segunda-feira

“Desde que os jornalistas souberam que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez andam pelos mares da Riviera Francesa, num iate de luxo (que custa 200 mil euros por semana), que não os largam de vista”, escreve o Correio da manhã sobre um dos assuntos em destaque de capa nesta segunda-feira, dia 24 de Junho.

A manchete do matutino vai, no entanto, para a queda do desemprego, que deverá poupar 1,5 mil milhões ao Estado. “O valor médio do subsídio de desemprego era, em 2018, de 539,67 euros, cerca de 25 euros abaixo do valor pago em 2011, ano em que a troika entrou em Portugal devido à crise financeira”, revela o CM.

As capas dos principais jornais nacionais alertam ainda para os perigos da dieta vegan na infância, suspensão dos processos Alcochete e Operação Marquês e irregularidades nos imóveis dos partidos.

“Oficiais de Justiça Revoltados. Alcochete e Operação Marquês em risco de adiamento”. É este o assunto que faz manchete no Diário de Notícias do continente. Dois dos processos mais mediáticos do momento podem ser adiados devido à greve dos oficiais de justiça, que protestam contra a integração nos 14 meses de salário de um suplemento que recebem 11 vezes, que resulta numa redução de ordenado, explica o DN.

“Nutricionistas alertam para riscos de adoptar dieta vegan na infância”, destaca por sua vez o JN. Segundo o Jornal de Notícias nacional, existe um caso de raquitismo numa criança e outro de AVC num bebé associados ao regime.

“Partidos têm 50 milhões em imóveis, a maioria isenta de IMI”, titula o Público, cujo acordo “falhado” de Trump para israelitas e palestinianos ocupa também grande parte da capa.

Nos desportivos as ‘entradas e saídas’ do Benfica e Porto marcam o dia.

“De Ligt na Juventus vai mexer com o mercado e Benfica teme que a clausula de Rúben Dias seja curta”, escreve esta segunda-feira o jornal A Bola.

Já o Record, destaca o “adeus” de Jonas. “Brasileiro regressa a Portugal para anunciar fim da carreira”, escreve o desportivo.

“Siliki quer seguir Koubek” é a manchete do jornal O Jogo, que diz hoje que as “Negociações do FC Porto com o Rennes avançam e também incluem o médio”.