Não houve totalistas no concurso nº 084/2019 do Euromilhões, sorteado hoje, pelo que na próxima terça-feira teremos novo jackpot, no valor de 47 milhões de euros.

Recorde-se que a chave vencedora é composta pelos números 8, 18, 22, 41 e 42 e e pelas estrelas 11 e 12.