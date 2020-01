O Reino Unido sai hoje da União Europeia e lança dúvidas e incertezas quanto ao futuro. O tema é hoje destaque na imprensa nacional. O Público fala num processo político e social longo, divisor e caótico.

O Diário de Notícias revela que 137 dias depois, chegou a hora do adeus. No momento da partida, é importante perceber o que muda afinal com esta saída da União Europeia.

O coronavírus que tem infectado cada vez mais pessoas em várias partes do mundo é outro dos destaques dos jornais de hoje, 31 de Janeiro.

O I escreve que Portugueses podem ser testados à chegada a Portugal. Organização Mundial de Saúde elogia China, mas pede medidas fortes aos países para controlarem o surto. Unidades de saúde têm de ter salas para isolar doentes, além de máscaras disponíveis.

O Jornal de Notícias refere que o coronavírus está sem controlo nos aeroportos nacionais. Emigrantes resgatados pela União Europeia chegam amanhã a Figo Maduro, mas há quem regresse por meios próprios.

O Correio da Manhã refere que PS lança dupla taxa para donos de cães e gatos. O registo obrigatório acumula com autorização da autarquia.