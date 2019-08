Greve entra no 5.º dia mas há mais tempo nas capas dos jornais

Estas são as principais manchetes de alguns dos jornais nacionais, generalistas, de especialidade económica e de desporto

Correio da Manhã:

- “Decapita massagista por 100 mil euros” -- “cabeça encontrada na praia revela crime”

- “Abastecimento reforçado no Algarve”

- “Baterista dos Xutos -- Negócio de Kalú com dívidas de 5,3 milhões”

- “TVI quer contratar Fernando Mendes”

- “Governo esconde verbas de contas de falecidos”

- “Forças Armadas perdem 3505 efetivos”

- “Burla com terrenos pa5ra sacar fundos europeus”

- “500 mordamas levam 30 milhões de euros”

- “Gonçalo é a nova pérola do Benfica”

- “Conceição provoca jogadores”

- “Empresário bloqueia Bas Dost”

- “SP. Braga vence duelo europeu”

Público:

- “Patrões fecham segundo acordo, grevistas estão mais isolados”

- “Salvini desafia tribunais e recusa receber navio com 147 imigrantes”

- “Ípsilon: 1969: Tarantino, Manson, Woodstock”

- “O mistério da morte na prisão do milionário Jeffrey Epstein”

- “PS é o partido que prevê gastar mais nas eleições da Madeira”

- “Paredes de Coura: Passar da melancolia à mais pura alegria”

Jornal de Notícias:

- “Um deputado sozinho produziu mais que toda a bancada do PS”

- “Reutilização de manuais escolares acima de 50%”

- “Motoristas de mercadorias deixam a greve e isolam sindicato de Pardal Henriques”

- “Fisco: Contribuintes pagaram 37 milhões com cheques carecas”

- “Viana: Uma babel de mordomas a desfilar nas Festas D’Agonia”

- “Super Dragões: Adepto confessa ter lançado petardo e é absolvido”

- “New Order: O triunfo da velha escola em Paredes de Coura”

- “Benfica: José Eduardo Moniz atacado em programa da BTV”

- “Liga Europa. Braga elimina Brondby e vai jogar à Rússia”

- “F.C Porto: Pinto da Costa foi ao treino dar moral”

Jornal i:

- “Governo e patrões encurralaram grevistas”

- “Entrevista a Luiz Ribeiro, irmão de António Variações: ‘O António sempre cuidou da família’”

- “Jerónimo de Sousa não quer confusões: ‘Não há Governo apoiado pela CDU’”

- “Casas: Vale tudo: de contentores a rulotes no jardim, passando por casas em grutas”

- “Guerra no Benfica: Diretor do jornal do clube arrasa José Eduardo Moniz”

- “Carlos Carreiras: ‘As praias da minha vida são as três em Cascais’”

Negócios:

- “Seguradoras ignoram alertas para risco de exposição à dívida”

- “Entrevista a Fernando Lemos: A ditadura desmaia um pouco, não desaparece nunca”

- “PIB cresceu mais de 8% durante a legislatura”

- “Insolvência do “rei” dos cogumelos está sob suspeita”

- “Pedro Amaral Jorge, presidente da APREN: ‘Novos projetos de renováveis podem vir a ter constrangimentos’”

- “Função Pública: Contratos a prazo no Estado só baixaram 5%”

- “Greve dos motoristas: Governo diz que mediação não é viável”

Record:

- “Invasão no Jamor -- “Cerca de 15 mil benfiquistas esperados no Estádio Nacional”

- “Marega nunca esteve tão bem”

- “Bas Dost só admite sair para liga de topo”

A Bola:

- “Um ataque demolidor” -- “Benfica de Bruno Lage está a cinco do golo 100”

- “Guerreiros não facilitam”

- “Bruno Fernandes já tem proposta para renovar”

- “Tomás Esteves espreita o onze”

- “Pinto da Costa contra a crise”

O Jogo:

- “Guerreiros de exportação” -- “Triunfo folgado carimba apuramento para o play-off da Liga Europa”

- “Thierry sai para crescer”

- “Benfica e V. Guimarães partilham formação”