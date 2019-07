GNR detém em 12 horas meia centena de automobilistas com excesso de álcool

Meia centena de automobilistas que conduziam com excesso de álcool foram detidos por militares da GNR em várias operações que decorreram entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje.

Nas operações, que visaram “a prevenção e combate à criminalidade violenta” e a “fiscalização rodoviária”, os militares detiveram 62 pessoas, adianta a GNR em comunicado.

Além dos 50 condutores detidos por condução sob o efeito do álcool, foram detidas cinco pessoas por conduzirem sem habilitação legal, três por tráfico estupefacientes e uma por furto.

Durante o período das 12 horas, a GNR registou 99 acidentes, dos quais resultaram quatro feridos graves e 40 ligeiros.

Nas acções de fiscalização de trânsito, os militares detectaram 631 infracções, 321 das quais por excesso de velocidade, 108 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 51 por falta de inspecção periódica obrigatória e 22 por infracções relacionadas com tacógrafos.

As restantes infracções deveram-se a falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório (18), ao indevido do telemóvel a conduzir (13) e à falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinha (10).