Fusão na polícia é uma das notícias em destaque

“Fusão da PSP e GNR põe mais polícias na rua”, noticia o Correio da Manhã. O projecto avança este ano e está prometida a contratação de mais dez mil agentes. Os serviços administrativos e de logística serão partilhados adianta. A investigação do caso do homem desaparecido em Guimarães é a segunda maior desta quinta-feira neste jornal, atento também ao dérbi em Alvalade.

O número de brasileiros em Portugal bate recorde, avança o Público. São mais de 153 mil os que têm autorização de residência, tendo entre 2018 e 2019 sido registado um aumento de 43%. Representam já um quarto dos imigrantes em Portugal. A imagem principal vai novamente para a política internacional, em concreto para a Rússia. “Governo demite-se para que Vladimir Putin mude a Constituição”.

O Diário de Notícias dá espaço maior a um caso concreto de um emigrante que regressou a casa apoiado pelo Programa Regressar. São 1.308 os regressados apoiados por esta medida em vigor há seis meses, muitos deles licenciados. A ocupar também grande parte da página, a fotografia de Putin e Mikhail Mishustin, o novo primeiro-ministro que vai suceder a Medvedev, chefe do governo que se demitiu depois das propostas do presidente russo para aumentar os poderes do parlamento. Nesta edição, a nova casa de Cristiano Ronaldo na Rua Castilho. “De endinheirada a estratosférica”.

O i dá maior espaço às críticas do Tribunal de Contas à Segurança Social pela venda de imóveis no tempo do ministro Vieira da Silva. Nesta edição, a notícia de que o boom do turismo leva a mais hotéis e menos alojamento local e a de que a falta de professores obriga a recrutar docentes de outras disciplinas. Também a liderança da maçonaria a merecer destaque de primeira.

No JN explora o caso de Armando Vara, a cumprir pena por tráfico de influência no caso Face Oculta. O antigo banqueiro e ex-ministro pediu para sair, tendo tido luz verde da directora da cadeia de Évora, mas o tribunal não autorizou. Segundo o matutino, o juiz achou “prematuro”. A edição chama ainda a atenção do leitor para um estudo. Cientistas ligam cancro da bexiga ao consumo de água da torneira. Foi detectado excesso ocasional de produto desinfectante.

O Negócios revela Portugal consolida-se como país produtor. “Produção automóvel duplica em dois anos”. Chamada para o novo recorde de turistas. Foram 25,4 Milhões entre Janeiro e Novembro de 2019.

Os desportivos A Bola e Record concentram-se no jogo entre Sporting e Benfica nesta sexta-feira às 21h15. A Bola chama a atenção com “Gabriel no dérbi”, o Record para “Drama central”. O Jogo desalinha com o FC Porto na Capa: “Soares às ordens de Santos”, escreve.

Conheça ainda os empregos que vão ter futuro, é o tema de capa da Visão, e os novos donos do Alentejo, tema central desta semana na Sábado.