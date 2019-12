Fique a conhecer os títulos das capas dos jornais nacionais desta sexta-feira

São estes os títulos que constam nas capas dos jornais desta sexta-feira, dia 13 de Dezembro:

- “Assédio sexual em lar de idosos: Funcionárias acusam presidente”, titula o Correio da Manhã;

- “Tribunais com acesso automático a informação de alunos menores” é manchete do Público;

- “Votos por tudo e por nada. Deputados tentam triagem para controlar frenesim”, é a manchete do Diário de Notícias. O DN explica que “só nesta quinta-feira foram realizados 43 votos no Parlamento. Uma proliferação que vai ser regulada na comissão que está a tratar da revisão do regimento da Assembleia. Ferro voltou a pedir “bom senso”.

- O Jornal de Notícias destaca “Funcionários públicos vão ganhar mais dois euros por mês”;

- O Jornal i traz uma manchete relativa ao canal público: “Escândalo na RTP: Maria Flor Pedroso é acusada de ter boicotado uma reportagem sobre um instituto onde foi professora”.

Nos desportivos:

- “Reis da Liga Europa: Portugal é o único país com quatro equipas nos 16 ‘avos’” escreve O Record;

- “FC Porto-Feyenoord (3-2): Mãos de ferro: Marchesín segurou vantagem que garantiu primeiro lugar”, titula A Bola;

-O Jogo ressalva a vitória portista sobre os holandeses com “FC Porto-Feyenoord (3-2): Europa sofrida: Dragão acaba vencedor do grupo depois de mais um jogo complicado”.