Os dois cidaãos estrangeiros detidos pelas autoridades portuguesas por envolvimento no tráfico por via marítima de 1.820 quilos de cocaína ficaram em prisão preventiva, indica hoje uma nota da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

Os dois estrangeiros foram detidos, em flagrante delito, no interior de um veleiro onde foram encontrados e apreendidos, dissimulados em compartimentos, 82 sacos desportivos, contendo várias placas de cocaína, com um peso total de 1.820 quilogramas. A cocaína apreendida renderia no mercado ilícito uma quantia superior a um milhão de euros.

A embarcação foi intercetada no passado dia 19 por elementos da Marinha Portuguesa e escoltada para a base naval em Almada, onde inspetores da Polícia Judiciária (PJ) cumpriram um mandado de busca.

Foram também apreendidos na embarcação telemóveis, cartões SIM, aparelhos GPS, cartões de memória, telefones de satélite, um computador portátil, quantias monetárias, entre outros bens.

Submetidos a interrogatório judicial, os dois arguidos estrangeiros ficaram indiciados pelo crime de tráfico de estupefacientes agravado e por um crime de associação criminosa.

“Indiciado fortemente que os arguidos, de forma concertada e organizada, se dedicavam à aquisição e venda de cocaína, para a Europa, transportando-a por via marítima através do território nacional, veio a ser ordenada a prisão preventiva dos mesmos, por se verificarem, em concreto, os perigos de fuga e de continuação de atividade criminosa”, adianta a PGDL.

As diligências foram efetuadas pela Polícia Judiciária (PJ) com o apoio da Marinha de Guerra e da Força Aérea Portuguesa.

A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público coadjuvada pela PJ.