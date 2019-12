Dois filmes portugueses integram ciclo de cinema europeu em Washington

Os filmes “Variações” e “A Herdade” vão ser exibidos este mês em Washington (EUA), no âmbito de uma programação sobre cinema europeu organizada pelo Instituto do Cinema dos Estados Unidos.

O programa, que vai na 32.ª edição, começou na quarta-feira e decorrerá até ao dia 22 com 46 filmes europeus, numa seleção que inclui produções premiadas, que lideraram bilheteiras, primeiras obras, filmes que fazem estreia nos Estados Unidos e Canadá e que foram considerados elegíveis para uma nomeação para os Óscares.

“A Herdade”, de Tiago Guedes, que é o candidato de Portugal a uma nomeação para o Óscar de melhor filme estrangeiro, será exibido no dia 15, com a presença do realizador, e no dia 18.

“Variações”, o filme português mais visto este ano no circuito comercial, com cerca de 277 mil espectadores, fará a estreia norte-americana no dia 09 de dezembro, com a presença do realizador João Maia, seguindo-se uma sessão no dia 12.

“Os miseráveis”, de Ladj Dy (França), “Instinct”, de Halina Reijn (Holanda), e “La Gomera”, de Corneliu Porumboiu (Roménia), todos eles candidatos a uma nomeação para os Óscares, também serão exibidos.

As sessões decorrerão no centro cultural do Instituto do Cinema dos Estados Unidos em Washington.