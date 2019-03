Doentes retirados das urgências dos hospitais para os centros de saúde

No Norte os doentes não urgentes estão a ser retirados dos hospitais e encaminhados para os centros de saúde onde são atendidos na hora, revela o JN. A manchete dá conta ainda que todos os dias 43% das pessoas que recorrem às urgências ficam com pulseira verde ou azul, ou seja são doentes pouco urgentes ou não urgentes.

O Brexit ocupa a maior parte da capa do Diário de Notícias, com os quatro cenários possíveis para o Reino Unido. Mas o maior destaque vai para a notícia de que 21 portugueses deportados do Canadá e 22 com ordem de saída do país desde o início do ano, o que representa um provável aumento em relação a 2018, em que foram 108 no total. A contagem de tempo de serviço dos professores vai voltar à assembleia da República.

O Público escolhe para as garrafais a notícia a Galp, que entregou 35,6 milhões ao Estado em dividendos, é o valor mais alto da década e representa mais 17% do que o valor de 2017. Neste jornal ainda uma foto do acidente do Boeing 737-8 Max da Ethiopian Airlines no domingo, que vitimou 157 pessoas. Caixa negra vai ditar o futuro da Boeing, diz o título. As companhias têm optado por deixar os aviões deste modelo em terra.

Geração à rasca saiu à rua há oito anos. Hoje não há Troika, nem austeridade, mas mantém-se a precariedade, denunciam os organizadores do protesto. “Precisamos de mais gritos de alerta dos jovens”, podemos ler no jornal i. A Ordem vai dispensar os médicos em caso de suspeita de tráfico de órgãos, acrescenta ainda primeira, com nota para polícias em greve de fome, e para a questão de quem deve escolher o presidente da televisão pública.

No Negócios, a nova de que os países europeus põem travão às rendas, com Alemanha, França e Irlanda a impedirem a escalada de preços. Referência ainda a António Costa que foi à inauguração de um centro de Saúde. “Governo segue a lei, não a Comissão de Eleições”. Neste jornal ainda a promulgação do diploma sobre os professores. Marcelo dá luz verde, mas com aviso sobre despesa.

O Correio da Manhã continua a seguir de perto o caso do suposto homicídio do triatleta Luís Grilo. O empate do Benfica também está em grande, com o título ‘Desespero’.

Nos desportivos, o Recorde escreve “Águia dá brindes”, ao lado de uma outra informação, para o interesse do Valencia por jogador do Sporting. “Valencia ataca forte Cuates”, mas o clube quer mais. Zidane está de volta ao Real Madrid.

No Jogo, a má prestação do Benfica também lá está. “Azul vem, Azul vai”, dizem as maiores. Águas deixam-se apanhar na pontuação, escreve ainda o jornal. A Bola opta por ‘Brindes fatais”. Fazem contas e dizem que o Benfica continua líder, mas agora com os mesmos pontos do FC Porto.

Neste jornal ainda a referência ao jogo da Liga dos Campeões entre a Juventus e o Atlético de Madria. “Ronaldo alimenta a fé da Juventus”, escreve o matutino.