Dezasseis mil alunos de Lousada em projeto de educação ambiental

O programa de educação ambiental de Lousada, designado “BioEscola”, envolveu este ano letivo cerca de 16 mil alunos do concelho, que participaram em cinco centenas de atividades pedagógicas, segundo a autarquia local.

Fonte camarária informou ontem que a iniciativa foi selecionada pela Fundação Calouste Gulbenkian para integrar os “projetos inovadores das academias do conhecimento”.

Segundo a mesma fonte, neste ano letivo, o número de participantes no “BioEscola” foi três vezes mais elevado do que no ano anterior, quando foi iniciado o projeto-piloto.

Ao longo do ano letivo, estiveram envolvidos nas atividades cerca de 200 docentes, que acompanharam alunos do pré-escolar ao secundário.

A maioria dos alunos continua a ser do primeiro e do segundo ciclos, mas este ano observou-se um incremento de participantes do pré-escolar, do secundário e do ensino especial, assinalou a autarquia.

Segundo o município, as atividades pedagógicas pretenderam divulgar e valorizar o património natural local, ocorrendo em salas de aulas, mas também no exterior, em contacto com a natureza.

O projeto envolveu cerca de 20 disciplinas ministradas nos estabelecimentos de ensino do concelho, nomeadamente estudo do meio, matemática, inglês e educação visual e tecnológica, entre outras.