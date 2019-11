Despiste de automóvel no centro do Porto mata condutor e peão

O despiste de um automóvel ocorrido hoje no centro do Porto provocou a morte do condutor e de uma pessoa que seguia no passeio e que colhida pela viatura e projectada contra uma habitação, disse fonte da PSP.

De acordo com o oficial de serviço no Comando Metropolitano da PSP do Porto, o acidente registou-se às 08h24 no entroncamento das ruas Morgado de Mateus e Visconde de Bóbeda, na freguesia urbana do Bonfim, zona oriental daquela cidade.

Falando à agência Lusa por telefone a partir do local, o comandante do batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, Carlos Marques, disse que as duas vítimas mortais, condutor e peão, “estão na casa dos 60 anos”.

Segundo a fonte, a viatura em despiste embateu “com bastante violência” contra a habitação do número 146 da Rua Morgado de Mateus, projectando para o interior da casa partes da ombreira da porta e algumas pedras.

“Quando chegámos ao local, o condutor ainda tinha sinais vitais, mas o INEM atestou o óbito pouco depois”, disse Carlos Marques.

Ainda de acordo com o comandante, os bombeiros verificaram depois que havia outra vítima dentro da habitação, um peão que ia a passar eventualmente na altura e foi projectado para dentro da casa, uns bons metros ainda, e já estava cadáver”.

A casa, “muito antiga e em pedra” segundo a fonte, não corre risco de ruir.

“Ainda assim fizemos, por precaução, alguns escoramentos”, assinalou.

No primeiro e último andar do prédio vive uma mulher de 90 anos, que nada sofreu e que vai ser levada para casa de uma familiar.

As fontes contactadas pela Lusa disseram desconhecer as causas do acidente.

Os Sapadores do Porto estiveram no local com 15 efectivos, apoiados por cinco viaturas.

Ao local acorreram também a PSP, Polícia Municipal INEM e Protecção Civil Municipal.