Costa no jantar de Natal do Grupo Parlamentar do PS na segunda-feira

O secretário-geral socialista, António Costa, vai estar presente no tradicional jantar de Natal e de Boas Festas do Grupo Parlamentar do PS, na segunda-feira, na Assembleia da República.

Neste jantar da bancada socialista, que terá lugar no antigo Convento dos Frades, além de António Costa, vão discursar o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e a presidente do Grupo Parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes.

O jantar de Natal do Grupo Parlamentar do PS vai acontecer três dias antes do início do debate na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020.

Ainda no que respeita à agenda de carácter partidária de António Costa, o líder socialista estará no Porto, no sábado, numa reunião da Comissão Nacional do PS, que apresenta como principais pontos da sua ordem de trabalhos a marcação das datas das eleições directas para o cargo de secretário-geral e do Congresso Nacional deste partido.