Contratos polémicos passam por quase toda a imprensa nacional

Portugal arrisca perder fundos europeus dos kits de incêndio, dizem as maiores do JN. Ajuste directo com empresa que também forneceu as golas viola Código dos Contratos Públicos, acrescenta, dando conta ainda nesta edição que 50 escolas a Norte vão para obras.

O caso dos polémicos contratos está também no Público, com a tónica de que a Procuradoria-Geral da República vai avaliar negócios de familiares com o Estado. A foto maior e a preto e branco é sobre o lado escuro de ser mãe. “Maternidade é um peso terrível” e “uma injustiça” para muitas mulheres. Duas páginas que dão conta de um trabalho de investigação. Ainda as contas ao Presidente da República. “Marcelo leva para férias quase 100 diplomas por promulgar”.

O Negócios também chama à manchete o tema que marca a actualidade. Os casos de secretário de Estado violam código de conduta do Governo, escreve. O Ministério Público abre inquérito e António Costa pede parecer. Com direito a foto, Paulo Macedo e os resultados da Caixa Geral de Depósitos, que cresceram 46% no primeiro semestre.

O tema estende-se ainda ao i, que fala de teias familiares. “Há uma violação flagrante de uma lei que é clara”. No Porto, água faz parar as obras no aeroporto. ANA reconhece necessidade de trabalhos adicionais. O problema coloca em causa inauguração das obras em Abril de 2020. Uma chamada ainda para o PSD “distritais em polvorosa com escolhas da direcção de Rui Rio”.

Lisboa vai ter 550 novas vagas no pré-escolar público, diz o Diário de Notícias. As 22 novas salas deixam ainda longe a meta de oferecer este ensino a todas as crianças a partir dos 3 anos. Boris Johnson num galinheiro é a foto maior da edição. O primeiro-ministro britânico tenta acalmar os agricultores de Gales e culpa a União Europeia.

Pedófilo à solta alicia 100 crianças. Homem de 44 anos confessa crimes à judiciária, escolheu o Correio da Manhã. Aqui ainda o regate de uma mulher que caiu num carro no Tejo.

Nos desportivos, O Jogo elege “Dupla para fechar”, referindo-se ao guarda-redes argentino Marchesín, que deverá juntar-se a Uribe na defesa das redes do FC Porto. O Recorde escreve sobre guarda-redes também. “Aumento para Vlachodimos”, lê-mos. O grego terá renovação como prémio e prova de confiança do Benfica. O clube está em maior igualmente n’A Bola. “Goleador à força”. O jornal refere-se a Carlos Vinícius que já joga pelo Benfica.