Conheça os destaques dos jornais nacionais

Mãe agride com violência bebé nos cuidados intensivos é o trabalho que faz a manchete da edição impressa do Jornal de Notícias. Este matutino relata que o menino de um mês estava internado devido a lesões no cérebro provocadas pelos abanões. A mulher foi presa no dia em que o filho teve alta e a criança foi entregue a uma família de acolhimento.

O Público destaca que o Governo cria rede de escolas para atletas de alta competição, sendo que a portaria do Ministério da Educação é publicada hoje.

Relata ainda que o presidente do IPO alerta para risco de SNS se transformar “no SNS inglês”. Fique a saber mais sobre este assunto, lendo na íntegra a entrevista realizada a João Oliveira.

O Correio da Manhã escreve que metade do país está sem socorro aéreo, tendo o Héli de Loulé avariado e o de Évora não tinha piloto, estando apenas disponíveis o de Santa Comba e Macedo.

Num momento em que os líderes do PS, BE e PCP lançam farpas entre si, o Diário de Notícias foi ver se as “posições conjuntas” assinadas em 2015 foram cumpridas.

Este matutino destaca ainda o que está a acontecer na Amazónia.

O jornal I relata que Portugal importou 898 toneladas de carne brasileira em 2018 e que o “petróleo branco” divide o país.