Centro tecnológico do Porto vai assumir papel de destaque para crescimento da Euronext

O centro tecnológico da Euronext, localizado no Porto, vai ganhar especial destaque no âmbito do plano de crescimento do grupo, sobretudo pela aposta no ‘post-trade’, cibersegurança e na plataforma Optiq, anunciou a líder da Euronext Lisbon.

“Temos no Porto o centro de excelência do grupo Euronext. A Euronext está a fazer a implementação da solução Optiq, mas assim que terminarmos esse desenvolvimento temos uma plataforma de negociação, a última tecnologia disponível na negociação em mercados bolsistas e este desenvolvimento foi feito, em boa parte, pela equipa que está no Porto”, assegurou a presidente executiva da Euronext Lisbon, Isabel Ucha, que falava aos jornalistas em Lisboa.

De acordo com a responsável, no âmbito do plano de crescimento do grupo para os próximos anos, o objetivo é continuar a aplicar esta plataforma a mais produtos, mercados e clientes, tendo em conta que esta não serve apenas a Euronext, mas também outras bolsas e bancos com plataformas de negociação próprias.

“Tudo isto vai alargar o âmbito da atividade do centro tecnológico do Porto”, defendeu.

Por outro lado, a cibersegurança é uma área que ocupa vários colaboradores e que é considerada “absolutamente critica” para grupo, sobretudo à medida que vão sendo acrescentados mercados e serviços.

Também aqui o centro tecnológico vai assumir um papel fundamental, tendo em conta que a equipa da Euronext que se dedica a esta área “está integralmente no Porto”.

Por último, o ‘post-trade’, ou seja, “tudo o que acontece depois da negociação”, é outro dos elementos que vai justificar a aposta neste centro.

“Havendo um pilar estratégico ligado ao ‘post-trade’, o centro tecnológico do Porto vai ser uma plataforma de suporte fundamental para o desenvolvimento da componente tecnológica daquilo que vai ser a Euronext CSD for Europe”, apontou.

Conforme explicou a presidente executiva da Euronext Lisbon, com a aquisição da bolsa da Noruega, o grupo Euronext passou a ter duas ‘Central Securities Depositories’ (CSD) -- a Interbolsa (Portugal) e a VSP (Noruega).

“Temos boas razões para estar satisfeitos com estes desenvolvimentos e com o impacto que vão ter para Portugal”, notou Issabel Ucha.

Questionada sobre a possibilidade de este centro, que já integra 160 pessoas, poder ter que aumentar os seus colaboradores, a responsável não se comprometeu com números, mas garantiu que isso irá acontecer.

“Temos, neste momento, cerca do dobro das pessoas que começaram no centro tecnológico em 2017. Não temos objetivos, mas temos a certeza de que os números vão continuar a crescer”, concluiu.

A Euronext pretende, nos próximos três anos, expandir os negócios e consolidar o seu papel no ecossistema financeiro pan-europeu, aproveitando oportunidades e investindo num crescimento sustentável, defendeu o presidente executivo do grupo, Stéphane Boujnah, num comunicado divulgado na sexta-feira.

No seguimento deste novo plano, a Euronext está determinada em “construir uma infraestrutura líder” no mercado pan-europeu, através do crescimento, da seleção de oportunidades e da aceleração da inovação, com base num crescimento sustentável.

Assim, o grupo “vai continuar a expandir os seus negócios em toda a cadeia de valor dos mercados financeiros”, aprimorando os serviços e consolidando “o seu papel fundamental no ecossistema financeiro pan-europeu”, acrescentou.

O plano ‘Let’s Grow Together 2022’, recentemente apresentado, contempla estes objetivos e vai guiar a Euronext à medida que esta “transforma os seus negócios e cumpre a missão de ligar as economias locais aos mercados de capitais globais”, explicou Boujnah.

A Euronext afirma ser “o maior grupo de mercados bolsistas e o mais líquido a nível mundial”.

“Diariamente, mais de 100 mil milhões de euros são transacionados nas bolsas da Euronext. As bolsas Euronext, na Europa e nos Estados Unidos, transacionam ações, obrigações e papel comercial, para além de um leque diversificado de produtos derivados, como sejam futuros, opções e ‘warrants’”, segundo a informação disponível na página da Euronext na internet.