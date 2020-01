Capas dos jornais nacionais ‘vestem-se de azul’ e branco

Após um fim de semana de regresso de Clássico, a vitória dos azuis e brancos -- que vieram a Lisboa e quebraram um enguiço de vários anos ao vencer o Sporting, em Alvalade, por 2-1 -- é tema transversal na na imprensa nacional (quer nos jornais desportivos, quer generalistas).

“Sporting 1-2 FC Porto domador de leões” (JN); “Sporting-FC Porto (1-2): Tiquinho castiga ineficácia do leão” (Correio da Manhã), “Liga FC Porto acaba com jejum de 11 anos sem vencer em Alvalade” (Público), “Porto de Lisboa: Dragão faz história ao vencer na Luz e em Alvalade na mesma época” (A Bola), “Enguiço quebrado: Dragões venceram pela primeira vez em Alvalade desde 2008, mas precisaram de sorte” (O Jogo) e “Leão perdoa Soares não: Eficácia decide clássico e dragões mantêm-se a 4 pontos da liderança” (Record) são os títulos que preenchem as capas dos jornais nesta manhã de 6 de Janeiro.

Também em destaque esta segunda-feira, o caso de Leonor, a menina de 12 anos morreu após alta na urgência da CUF. “O drama de Leonor: Médica da urgência não detectou ruptura do baço”, titula o Correio da Manhã, que faz manchete com outro caso polémico. Desta feita, um professor pedófilo que “volta a atacar”. De acordo com o jornal, o docente “usa futsal para ver crianças nuas no balneário”.

Já o Jornal de Notícias escreve sobre o caso de Leonor: “Investigação: Ministério Público à espera da autópsia a Leonor”. Numa outra nota, o JN faz manchete uma “empresa ao serviço do Estado [que] chantageia 500 trabalhadores”.

O Diário de Notícias realça, a propósito do Orçamento de Estado para 2020 que “Esquerda esconde o jogo até ao fim”. “Depois do Bloco, o Livre: o partido de Joacine Katar-Moreira só vai revelar o seu sentido de voto para o OE 2020 em cima da votação na generalidade, que acontecerá na sexta-feira. O PCP também não se descose. Marcelo e Costa desdramatizam”, escreve o DN. “Escalada de Tensão no Médio Oriente” e Incêndios na Austrália que “não dão tréguas” merecem também destaque de capa no diário do continente.

O Público, por seu turno, faz manchete com o preço dos combustíveis. “Preço da gasolina e gasóleo sobe por causa do biocombustível”, titula o jornal. “A obrigatoriedade legal de elevar a incorporação de biocombustível para 10% vai fazer subir o preço até dois cêntimos por litro na altura de abastecer. Taxa de carbono também deve levar a aumentos”, explica o matutino.

