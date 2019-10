Autoridade Marítima Nacional resgata 12 pessoas do interior de uma gruta em Lagoa

12 pessoas ficaram ontem presas numa gruta, no concelho de Lagoa.

Os 10 passageiros mais dois tripulantes de uma embarcação turística ficaram presos quando esta encalhou dentro da gruta do crocodilo, tendo sido resgatados pela Estação Salva-vidas Patrão Pedro Jorge Casimiro Cardoso e pelo Piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão. Para além dos meios da Autoridade Marítima, estiveram envolvidos no resgate a mota de salvamento do Instituto de Socorros a Náufragos da praia de Benagil e uma embarcação marítimo-turística de uma empresa.

Não houve necessidade de assistência médica às pessoas resgatadas.