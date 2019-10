APAV assinala Dia Internacional da Pessoa Idosa

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) associa-se, uma vez mais, à iniciativa anual do Dia Internacional da Pessoa Idosa, instituído em 1991 pela Organização das Nações Unidas (ONU) para sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e para a necessidade de promover os direitos humanos da população mais idosa.

O envelhecimento populacional e alguns fenómenos associados, incluindo a violência contra as pessoas idosas, constituem um dos maiores desafios do século XXI. O reconhecimento da vitimação das pessoas idosas tem sido lento, mas é hoje cada vez mais evidente, salienta a APAV, referindo que a violência contra as pessoas idosas “constitui um problema social, de segurança, de saúde pública e de justiça” e o seu combate eficaz pode contribuir para um futuro mais inclusivo, onde todos sejam respeitados ao longo do ciclo de vida, nomeadamente no contexto de um envelhecimento activo e saudável.

A APAV apoia pessoas idosas vítimas de crime, as suas famílias e amigos/as, prestando-lhes apoio jurídico, psicológico e social em colaboração com outras instituições públicas e privadas. Só em 2018, apoiou 926 pessoas idosas vítimas de crime e de violência, o que equivale a uma média de 18 pessoas apoiadas por semana. Números que acabam por não reflectir a realidade diária das vítimas silenciosas.

Neste dia, a APAV destaca o projeto Portugal Mais Velho, que tem vindo a desenvolver em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian e procura reflectir sobre o fenómeno da violência contra as pessoas idosas, bem como sensibilizar a população para este tipo de violência. O projeto conta com a participação de profissionais de várias áreas que têm vindo a discutir formas de combater a violência contra as pessoas idosas.

A APAV está disponível para ajudar através de diferentes serviços, nomeadamente através da Linha de Apoio à Vítima (116 006 - chamada gratuita, dias úteis, das 9h-21h), o número de apoio confidencial e gratuito da APAV.