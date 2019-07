Videovigilância na Praia previne entre 40 a 50 crimes por mês

O sistema de videovigilância instalado há um ano na cidade da Praia previne entre 40 a 50 crimes por mês, segundo dados avançados hoje pela polícia cabo-verdiana, garantindo que os equipamentos têm ajudado a diminuir a criminalidade.

Os dados foram avançados pelo comandante do centro do sistema de videovigilância na cidade da Praia, Luciano Vaz Cabral, durante uma visita ao espaço da presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada.

Instalado há um ano, o responsável policial disse que o sistema é o “ideal” para a capital cabo-verdiana e tem trazido “ganhos significativos” no que diz respeito à prevenção da criminalidade.

O sistema, suportado por 300 câmaras em vários pontos da cidade, funciona durante 24 horas e é operado por 32 agentes policiais, com turnos de seis horas cada.

Até agora, Vaz Cabral disse que o sistema tem funcionado sem interrupções e sem avarias.

O conselheiro de segurança nacional, Carlos Reis, disse também que o sistema tem funcionado sem quaisquer problemas, com exceção de alguns acidentes com os postes, que têm sofrido mais dados decorrentes de acidentes de viação do que atos de vandalismo.

Carlos Reis reconheceu a importância do sistema para a segurança na capital cabo-verdiana, mas apontou como desafios o reposicionamento das câmaras, a análise iSnteligente das muitas imagens captadas diariamente bem como mais câmaras em outras zonas da capital do país.

Em um ano de funcionamento, o comandante regional de Santiago Sul e Maio, Renato Fernandes, disse, por seu turno, que o sistema melhorou a capacidade de esclarecimento e de mapeamento de crimes, facilitou o trabalho da polícia e melhorou a gestão da frota e dos recursos humanos.

Na altura em que completou sete meses, o diretor nacional da Policia, Emanuel Moreno, avançou que o sistema de videovigilância ajudou a resolver 900 casos das 13 mil chamadas que a Polícia Nacional (PN) atendeu nesse período.

A videovigilância funciona na cidade da Praia desde 24 de julho do ano passado e está previsto uma segunda fase com instalação em São Vicente, Sal e Boavista.

O sistema faz parte do projeto Cidade Segura, com o qual o Governo cabo-verdiano estima poder vir a diminuir a criminalidade urbana na ordem dos 30%.

O projeto foi instalado pela empresa multinacional chinesa de telecomunicações Huawei, que contemplou a construção de um Centro de Comando em Achada Grande Frente, instalação do sistema de videovigilância, do sistema de alerta inteligente e da comunicação operacional (voz e vídeo).