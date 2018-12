Venezuelanos com dificuldades para abastecer gasolina em Caracas

Os venezuelanos radicados em Caracas estão, pelo segundo dia consecutivo, com dificuldades para abastecer as suas viaturas de combustível, naquela que é a cidade capital do país.

Durante a tarde de hoje, várias estações de serviço registavam longas filas de carros à espera de abastecimento, enquanto outras estavam encerradas por falta de gasolina.

Alguns dos motoristas atribuem a situação à falta de combustível e outros ao recente incêndio numa plataforma de fornecimento da empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), em Guatire, a leste da capital.

Alguns condutores queixam-se também de que nas bombas que estão em funcionamento é impossível abastecer gasolina de 95 octanas, porque dispõe apenas da de 91 octanas.

Em Parque Cristal e Monte Cristo, ambas a leste de Caracas, havia duas estações de serviço abertas, com filas com mais de 30 viaturas, ocasionando dificuldades na circulação.

No entanto, também no leste da capital, os condutores queixaram-se aos jornalistas, e também através das redes sociais, de falta de abastecimento em La Urbina, Boleíta, Los Dos Caminos e Los Palos Grandes.

Por outro lado, mais próximo do centro da capital, em San Bernardino, Avenida Baralt e La Florida, pelo menos seis estações de serviço estavam encerradas.

No entanto, em La Florida, estava aberta a Estação de Serviço de Los Mangos, mas os empregados advertiam os motoristas de que teriam combustível apenas até ao final da tarde hoje.

A sul da capital, há registo de falta de combustível em várias estações de Baruta.

Em el Paraíso e La Índia (ambas a oeste), Las Mercedes (este), varias bombas registavam longas filhas.

Segundo a imprensa local, fora de Caracas, há queixas de escassez de gasolina em vários Estados, entre eles Táchira, Zúlia e Barquisimeto.

Em Táchira, nas estações de serviço que ainda têm combustível, a média de espera para encher o tanque está entre cinco e sete horas, segundo o diário “La Nación”.