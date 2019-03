Venezuela continua no topo da actualidade

O mundo continua de olhos postos na Venezuela. As notícias da madrugada informativa disso dão conta:

. O enviado especial dos Estados Unidos para a Venezuela, Elliot Abrams, garantiu ontem, em conferência de imprensa, que “ninguém está a falar numa intervenção militar” no país, “exceto o regime [de Maduro] e os russos”. Elliot Abrams disse, em Washington, que todas as opções permanecem em aberto, mas antes de uma intervenção militar, os Estados Unidos vão optar por intervir em áreas decisivas, como a económica e financeira, para abalar o regime de Maduro.

. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou na terça-feira, por mais um ano, um decreto do seu antecessor, Barack Obama, que declara a Venezuela uma ameaça para a segurança interna norte-americana. “As circunstâncias descritas (...) em relação à Venezuela não melhoraram e continuam a representar uma ameaça extraordinária para a segurança nacional e a política externa dos Estados Unidos. Portanto (...), prolongo, por um ano, a emergência nacional, declarada na Ordem Executiva 13692”, disse Trump, em comunicado divulgado pela Casa Branca.

Caracas já reagiu à decisão e acusou Donald Trump de ratificar um “erro histórico”.

. O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou ontem os seus simpatizantes para uma marcha anti-imperialista, no sábado, 9 de março, dia em que a oposição sairá às ruas de Caracas para pedir “liberdade”. “No próximo sábado, 09 de março, faz quatro anos do decreto infame de Barack Obama que declarou que a Venezuela era uma ameaça extraordinária para a segurança dos EUA. Decretei o dia 09 de março como dia bolivariano do anti-imperialismo e vamos às ruas”, disse.

Mas não só. Nas últimas 8 horas também se soube que:

. A ex-candidata presidencial democrata Hillary Clinton não vai concorrer às eleições de 2020, pelo que descarta uma nova disputa com o atual Presidente republicano, Donald Trump. “Não vou concorrer”, afirmou Clinton numa entrevista com a emissora pública de Nova Iorque, desfazendo dúvidas que persistiam há meses sobre uma eventual candidatura sua.

. Os responsáveis britânicos e o negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, estiveram reunidos na terça-feira durante quatro horas, mas terminaram a reunião sem anunciaram qualquer resultado. Esta reunião aconteceu quando resta menos de um mês para o Reino Unido sair da União Europeia (UE).

. O estudo “Solucionar a Poluição Plástica: Transparência e Responsabilização”, levado a cabo pela organização não-governamental de ambiente WWF, revelou que o Brasil é 4º país do mundo que mais produz lixo plástico. A WWF - World Wide Wide Fund for Nature (Fundo Mundial para a Natureza) revelou que o Brasil produziu 11,3 milhões de toneladas de lixo plástico, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América, China e Índia.

. O ministro de Minas e Energia brasileiro, Bento Albuquerque, e o seu homólogo peruano, Francisco Mezzano, assinaram ontem em Toronto, no Canadá, um acordo de cooperação na área da Energia, informou o Governo brasileiro. O acordo foi firmado à margem da convenção anual da Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), evento do setor mineiro que reúne empresários do mundo inteiro.

. As autoridades de saúde norte-americanas aprovaram o lançamento de um novo antidepressivo, apresentado como revolucionário no tratamento da depressão grave, e que será comercializado sob a forma de ‘spray’ nasal. Na terça-feira, a agência reguladora do medicamento dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA), deu ‘luz verde’ à venda de escetamina, “prima química” da cetamina, há muito estudada para o tratamento da depressão.

. Pelo menos 16 pessoas morreram, na maioria civis, e nove ficaram feridas na sequência de um ataque hoje a uma empresa de construção no leste do Afeganistão. Segundo o porta-voz do governador da província de Nangarhar, o ataque foi feito por cinco insurgentes, dois dos quais detonaram coletes suicidas, enquanto os outros três foram baleados e mortos pelas forças de segurança afegãs.

. O ex-presidente da Nissan Motor Carlos Ghosn, preso preventivamente em Tóquio por alegadas irregularidades financeiras, foi libertado hoje após o pagamento de uma fiança aguardando o julgamento que vai decorrer no Japão. Carlos Ghosn que foi detido na capital japonesa no dia 19 de novembro de 2018 abandonou hoje o centro de detenção no bairro de Kozugue às 16:32 (07:32 em Lisboa), testemunharam várias televisões.

. Especialistas norte-americanos anunciaram hoje ter detetado “sinais de atividade” no centro de lançamento de mísseis de Sohae, na Coreia do Norte, sugerindo que Pyongyang avançou para a “reconstrução rápida” da instalação após o fracasso da cimeira de Hanói. A reunião entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, terminou abruptamente na quinta-feira, sem que fosse alcançado um acordo sobre a desnuclearização.