Vaticano recebe líderes do Sudão do Sul para impulsionar acordo de paz

O Vaticano anunciou hoje que vai receber na próxima semana o Presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder da oposição, Riek Machar, para impulsionar a aplicação do acordo de paz.

O porta-voz interino da Santa Sé, Alessandro Gisotti, referiu que os dois líderes serão recebidos pelo Vaticano na próxima semana para “um retiro espiritual”, mas não avançou mais pormenores.

Na segunda-feira, os dois líderes anunciaram que foram convidados pelo papa Francisco, mas Machar referiu que a sua presença no Vaticano depende de autorização, uma vez que se encontra em regime de prisão domiciliária.

Francisco recebeu o Presidente do Sudão do Sul em 16 de Março e confirmou na altura a intenção de visitar o país como sinal e “proximidade à população e para incentivar o processo de paz”.

A formação de um novo Governo de transição, que deverá integrar elementos das duas partes em conflito, está prevista para 12 de Maio próximo.

O acordo de paz entre o Governo e a oposição armada, assinado em Agosto do ano passado em Cartum e que foi ratificado em setembro em Adis Abeba, pretende acabar com o conflito que dura desde 2013.

Entre outros pontos, o acordo previa a criação de um exército nacional, que integrasse combatentes rebeldes, no prazo de oito meses, o que ainda não aconteceu por falta de verbas.