Um morto e nove feridos em queda de jacto privado em pista de ‘resort’ no Brasil

Uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas na queda hoje de um jato privado, quando este se preparava para aterrar na pista de um ‘resort’ de luxo localizado em Barra Grande, no estado brasileiro da Bahia.

Segundo as autoridades locais, a aeronave incendiou-se assim que caiu em terra, tendo uma mulher morrido carbonizada, enquanto que os vários feridos, entre eles um menor, foram encaminhados para uma unidade de saúde de Barra Grande.

A identidade dos sobreviventes ainda é desconhecida nem o seu estado de saúde.

As autoridades confirmaram que ainda hoje os feridos serão transferidos para a cidade de Salvador, capital da Bahia, onde terão acesso a outros cuidados médicos.

Para esse efeito, dois helicópteros e uma aeronave com capacidade para oito passageiros foram enviados ao local do acidente pelo grupo aéreo da Polícia Militar da Bahia.

O jato executivo acidentado, um Cessna C550 bimotor fabricado em 1981, era propriedade do empresário brasileiro José João Abdalla Filho, que não estava no avião.

Algumas testemunhas do acidente viram o avião a dar uma volta no ar e a cair posteriormente na pista, enquanto outras sentiram o estrondo da queda e viram uma enorme nuvem de fumo a sair da aeronave, além de funcionários do ‘resort’ a tentar socorrer as vítimas.

Até ao momento desconhecem-se as causas do acidente.