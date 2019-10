Tribunal russo condena empresas pela captura de orcas

O tribunal de Vladivostoque, cidade no extremo oriental da Rússia, impôs uma multa de 02 milhões e 100 mil euros a quatro empresas pela captura ilegal de 11 orcas, indicou hoje a associação Orcas Russas Livres.

O tribunal multou as empresas Afalina, Oceanarium, Bely Kit e Soch Dolphinarium impondo uma multa que corresponde ao dobro do preço a que costumam vender as orcas aos aquários da República Popular da China.

As companhias foram condenadas porque capturaram as orcas numa zona proibida, usando equipamento e embarcações que não são autorizados, infringindo deste modo a legislação sobre a captura.

De acordo com o tribunal, 87 belugas, 11 orcas e cinco crias de morsa foram capturadas no mar de Ojotsk, em 2018, e vendidas a delfinários na China.

Encontravam-se confinadas na chamada “prisão das baleias”, no mar de Ojotsk, sendo que três belugas e uma orca desapareceram durante o último inverno.

As empresas afirmam que os animais foram libertados, mas as organizações ambientalistas suspeitam que foram mortos por falta de espaço ou doença.

A organização ecologista Greenpeace exibiu imagens que mostram orcas e belugas afetadas com chagas, manchas e furúnculos que os especialistas atribuem a infeções víricas

No passado mês de junho, a ecologistas russa Nina Zirianova denunciou a existência da “prisão das beleias”, localizada na baía Sredniaia, utilizada como atração turística.

Até ao momento todas as orcas foram libertadas por ordem do tribunal mas algumas belugas continuam retidas no local.