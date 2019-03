Treze mortos em queda de helicóptero militar no Cazaquistão

Um helicóptero militar despenhou-se hoje durante um voo de treino no Cazaquistão, matando as 13 pessoas que seguiam a bordo, indicaram as autoridades cazaques.

Segundo o Ministério da Defesa, a queda do aparelho ocorreu na região de Zhalagash, no sul do país, a leste do mar de Aral.

A mesma fonte precisou que o helicóptero Mi-8 fazia parte de uma formação que voava de Aktau, no mar Cáspio, para Shymkent, perto da fronteira com o Uzbequistão, no âmbito de exercícios das forças especiais.

Logo a seguir ao acidente, o Ministério da Defesa disse que não se sabia se havia sobreviventes, mas mais tarde, o Presidente interino cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, escreveu na rede social Twitter que todas as pessoas que o helicóptero transportava tinham morrido.

Tokayev anunciou ainda que ordenou uma investigação oficial sobre a causa da queda do aparelho.