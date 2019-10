Três detidos um ferido grave após carga policial em Barcelona

A polícia já deteve três pessoas, dois deles menores de idade, e há um ferido grave, depois de várias cargas policiais que tiveram lugar no centro de Barcelona, segundo a imprensa catalã.

De acordo com a imprensa regional, manifestantes autodenominados de “antifascistas” lançaram pedras e garrafas de água cheias em direcção da polícia, na Via Laietana, perto do local em que se realiza uma grande manifestação organizada pelos sindicatos independentistas.

Um dos agentes da autoridade teria sido atingido com gravidade e teve de receber cuidados médicos, tendo a polícia de choque feito já três cargas contra o grupo de pessoas, na sua maioria jovens.

Imagens na televisão mostram que esses manifestantes pegaram fogo a vários contentores de lixo que colocaram no meio da avenida.

Não muito longe, centenas de milhares de pessoas vindas de toda a Catalunha participam numa grande manifestação convocada pelos sindicatos independentistas contra a condenação dos políticos envolvidos na tentativa separatista de 2017.

Esta concentração tem lugar no Passeio de Grácia, no centro de Barcelona, num dia de “greve geral” na Catalunha convocada por esses sindicatos e conta com milhares de pessoas vindas a pé em seis “Marchas pela Liberdade” saídas na terça-feira de diferentes cidades da comunidade autónoma.

À cabeça da manifestação está um cartaz com a palavra de ordem “Pelos direitos e liberdades, greve geral” com o logo dos sindicatos que convocaram a concentração.