Toyota vai recolher 70 mil veículos na América do Norte devido a problema no ‘airbag’

A Toyota vai recolher cerca de 70 mil veículos das marcas Toyota e Lexus na América do Norte, para substituir peças devido a problemas nos ‘airbags’, que podem explodir ou lançar estilhaços aos condutores e passageiros.

A recolha abrange o modelo Corolla de 2003 a 2005, o Sequoia de 2002 a 2005, o Tundra de 2003 a 2005 e o Lexus SC de 2002 a 2005.

Os veículos Toyota e Lexus já tinham sido recolhidos anteriormente e os insufladores do ‘airbag’, que ainda usavam nitrato de amónio, foram substituídos por novos.

Na próxima recolha, a Toyota usará insufladores fabricados por outra empresa com um produto químico mais seguro.

Os proprietários serão notificados no início do próximo ano, com a Toyota a garantir que tem peças de reposição disponíveis.