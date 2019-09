Raiva canina matou 16 pessoas no primeiro semestre do ano em Moçambique

Dezasseis pessoas morreram no primeiro semestre do ano devido à raiva canina, de um total de 13.835 vítimas de mordeduras provocadas por cães, anunciou o Ministério da Saúde.

“Os casos de mordedura canina têm vindo a aumentar consideravelmente no país”, disse Américo da Conceição, diretor nacional de Veterinária, citado pelo diário Notícias, por ocasião do dia Mundial de Luta Contra a Raiva, que se assinalou no sábado.

No total, as autoridades moçambicanas registaram no primeiro semestre deste ano 13.835 casos de mordedura canina, contra 13.010 do mesmo período do ano passado.

“Este aumento deve-se a falta de posse responsável de animais. O facto é que muitas famílias estão a adquirir cães, mas não seguem os procedimentos para que os animais sejam seguros”, acrescentou a fonte.

As autoridades moçambicanas estimam que haja 2,8 milhões de cães em Moçambique.