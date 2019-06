Quénia proíbe plástico de uso único a partir de 2020

O Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, anunciou a proibição do plástico de uso único a partir do dia cinco de junho de 2020.

O anuncio foi feito na comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente (05 de junho), no Canadá.

Uhuru Kenyatta anunciou a proibição de plástico de uso único nas áreas protegidas do país como parques nacionais, praias e florestas e afirmou que “as pessoas não poderão mais levar produtos plásticos de uso único como sacos, talheres e pratos, para essas áreas”.

O chefe de Estado disse durante a conferência que o “Quénia é uma nação pioneira no que diz respeito à proteção ambiental”.

Segundo a BBC, há dois anos o país proibiu o uso e o fabrico de materiais e embalagens de plástico.