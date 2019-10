Quatro mortos e cinco feridos em tiroteio num bar de Kansas City

Um homem entrou num bar de Kansas City, nos Estados Unidos, no sábado à noite e abriu fogo, atingindo nove pessoas, quatro delas mortalmente, informaram as autoridades.

Segundo uma televisão local, a polícia foi chamada devido a um tiroteio no Tequila KC Bar, em Kansas City, no estado norte-americano do Kansas (centro).

Quatro pessoas morreram no local e outras cinco foram transportadas para o hospital, não correndo perigo de vida.

O autor dos disparos não foi detido.

As autoridades desconhecem se houve mais do que um atacante envolvido e quais os motivos do crime.