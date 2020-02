Proprietário de rede de lojas raptado no centro de Moçambique

Homens armados não identificados raptaram no sábado um empresário proprietário de uma rede de estabelecimentos comerciais em Chimoio, capital provincial de Manica, no centro de Moçambique, anunciaram ontem as autoridades.

“Estamos a trabalhar no caso”, referiu o porta-voz do comando provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM), Mateus Mindu, ao confirmar o sequestro à Agência de Informação de Moçambique (AIM), remetendo mais detalhes para segunda-feira.

Issufo Satar foi raptado pelas 19:00 (17:09 em Lisboa) quando estava a sair de uma das suas lojas, relatou um dos seguranças do estabelecimento comercial citado pela AIM.

Segundo descreveu, os raptores “estavam mascarados e a carregar armas”, ameaçando disparar sobre o próprio segurança enquanto levavam o empresário para a viatura em que se faziam transportar.

“Foi tudo muito rápido. Chegaram mesmo na altura em que o meu patrão estava a sair da loja” e deixaram o local a alta velocidade, concluiu.