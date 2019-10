Primeiro-ministro inglês presta homenagem aos 39 migrantes encontrados mortos

O primeiro-ministro britânico homenageou hoje as 39 pessoas encontradas mortas no interior de um camião, no sudeste de Inglaterra, no passado dia 23.

A homenagem coincidiu com as primeiras declarações em tribunal do motorista do veículo, acusado de homicídio involuntário.

Boris Johnson deslocou-se, com a secretária de Estado da Administração Interna, Priti Pavel, ao sudeste do país para assinar o livro de condolências às vítimas e entregar uma grinalda de flores em memória dos 39 imigrantes, cujas identidades não são ainda conhecidas.

“Lamentamos aqueles que perderam as suas vidas”, escreveu Boris Johnson.

“Os nossos pensamentos estão com as suas famílias, que estão muito longe. Ao condenar a insensibilidade dos responsáveis por este crime, nós, Governo do Reino Unido, decidimos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para levar os autores à Justiça”, acrescentou.

Segundo o primeiro-ministro, a tragédia chocou o Reino Unido e o mundo inteiro e considerou as vítimas como pessoas inocentes à procura de vidas melhores.

As autoridades britânicas avançaram inicialmente que as oito mulheres e 31 homens encontrados na quarta-feira passada na câmara frigorífica de um camião, num parque industrial da zona de Essex, tinham nacionalidade chinesa, mas atualmente suspeita-se que muitas sejam vietnamitas.

O motorista do camião, Maurice Robinson, de 25 anos, que está detido, apresentou-se hoje no tribunal de Chelmsford, através de videoconferência, mas não lhe foi pedido que se declarasse inocente ou culpado.

O homem, proveniente da Irlanda do Norte, vai manter-se sob custódia até ao próximo dia 25 de novembro, altura em que o suspeito irá declarar-se culpado ou inocente diante de um tribunal superior, o tribunal criminal londrino de Old Bailey.

O motorista é acusado de 39 crimes de homicídio involuntário, conspiração para tráfico de pessoas e conspiração para o branqueamento de capitais obtidos através de imigração ilegal, entre outros crimes.

As autoridades britânicas descobriram na passada quarta-feira 39 migrantes mortos dentro de um camião frigorífico no parque industrial de Grays, junto ao porto de Essex, cerca de 30 quilómetros a leste de Londres.

Outras quatro pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento neste caso, mas foram, entretanto, libertadas sob fiança, anunciou no domingo a polícia.